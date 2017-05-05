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Украина
Киев рассказал о попытке «захвата» российским кораблем украинского катера

Киев рассказал о попытке «захвата» российским кораблем украинского катера

16:39  5 Мая 2017
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Киев рассказал о попытке «захвата» российским кораблем украинского катера

Киев, 5 мая. Министерство инфраструктуры Украины утверждает, что команда украинского спасательного катера якобы не допустила захвата судна российским кораблем.

В ведомстве сообщают, что 24 апреля российский корабль якобы попытался захватить спасательный катер, который участвовал в штатных учениях в Черном море в районе города Скадовска.

«Корабли Российской Федерации…приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием «застопорите ход и лег в дрейф», — сообщается на сайте ведомства.

Там же уточняют, что катер в ответ взял курс на Скадовск. 

Добавим, в апреле российские пограничники задержали у берегов Крыма украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», которое нарушило государственную границу. Капитана украинского водного судна привлекли к административной ответственности.

Алексей Громов
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