Киев рассказал о попытке «захвата» российским кораблем украинского катера
Киев, 5 мая. Министерство инфраструктуры Украины утверждает, что команда украинского спасательного катера якобы не допустила захвата судна российским кораблем.
В ведомстве сообщают, что 24 апреля российский корабль якобы попытался захватить спасательный катер, который участвовал в штатных учениях в Черном море в районе города Скадовска.
«Корабли Российской Федерации…приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием «застопорите ход и лег в дрейф», — сообщается на сайте ведомства.
Там же уточняют, что катер в ответ взял курс на Скадовск.
Добавим, в апреле российские пограничники задержали у берегов Крыма украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», которое нарушило государственную границу. Капитана украинского водного судна привлекли к административной ответственности.