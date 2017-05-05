Убийственные демоны: как разведслужбы США и Южной Кореи пытались убрать Ким Чен Ына

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Пхеньян заявляет, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведывательная служба Южной Кореи пытались отравить лидера КНДР Ким Чен Ына при помощи биохимического вещества, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Подобные планы спокойно могут существовать в архивах американских и южнокорейских спецслужб, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В подготовленном документе сообщается, что ЦРУ и Служба разведки Южной Кореи «вступили в сговор с целью подготовить покушение на высшее руководство КНДР».

«Убийственные демоны СР и ЦРУ завербовали северокорейского гражданина по фамилии Ким, который трудился на лесозаготовках в Хабаровском крае России в июне 2014 года, и путем идеологической обработки превратили его в террориста, исполненного отвращением и жаждой мести высшему руководству Северной Кореи», — значится в сообщении.

Изначально Ким должен был привести в действие взрывной механизм во время одного из массовых народных гуляний в КНДР. Это бы лишило жизнь все руководство КНДР, однако от плана пришлось отказаться и провести ликвидацию Ким Чен Ына при помощи высокотоксичного биохимического вещества.

«Мы, к сожалению, не знаем какие планы у американских спецслужб, но то, что у них есть чрезвычайно коварные мысли в отношении лидера КНДР, — в этом сомнения нет, потому что мы из истории знаем и помним, как готовились и пытались осуществить покушения на лидеров. Тут вам и более 200 покушений на Фиделя Кастро, и попытки политических убийств во время Второй мировой войны — покушение на Сталина и Гитлера. И оказывается, если учесть ретроспективу, в секретных хранилищах различных разведслужб и управлений, конечно же, такие планы всегда вынашивались, и под это готовились проекты, люди и средства. А это значит, что американские и южнокорейские спецслужбы вполне могли готовить такое покушение, ведь опыт развития цивилизации свидетельствует о том, что таким занимались не один раз и во все времена», — поясняет ситуацию Кошкин.

Сотрудники ЦТАК заявляют, что во время подготовки убийце передали 20 тысяч долларов и средства спутниковой связи. В августе прошлого года Ким должен был провести сбор информации о местах проведения массовых мероприятий, на которых будет присутствовать Ким Чен Ын. Для подкупа сообщников шпион также получил еще 100 тысяч долларов и подробные инструкции по совершению нападения.

«По опыту истории мы знаем, что были удачные попытки уничтожения лидеров различных государств. Мы знаем это из истории царской России, мы знаем это из опыта европейской истории. И как бы ни охраняли глав государств, удачное завершение подобных планов вполне возможно. К сожалению, мы не имеем допуска к секретной документации ЦРУ, но предполагать, что покушение на Ким Чен Ына имело место — очень даже можем. А если учесть, что Северная Корея весьма закрытая и милитаризированная страна, не удивительно что северокорейские службы безопасности раскрыли заговор и пресекли попытку», — продолжает военный эксперт.

Тем не менее, в ЦТАК нет данных о том, как был выявлен и обезврежен вероятный убийца северокорейского лидера.

«Вполне понятно желание американских и южнокорейских властей убрать неугодного лидера КНДР, который оказывает политическое и даже военное сопротивление. Ведь как мы знаем, без головы — тело работать не будет. Смерть Ким Чен Ына была бы на руку и тем и другим, так как напряженность на Корейском полуострове сразу бы спала, и американская армия могла бы прогулочным шагом войти на территорию северян. Но нет, этому не бывать», — заключил Кошкин.

Напомним, ранее стало известно, что единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Чен Нам, был убит в аэропорту Куала-Лумпура. СМИ сообщали, что убийство якобы совершили две женщины из спецслужб КНДР при помощи отравленных игл. Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с целым рядом ракетных испытаний в КНДР. США направили в регион ударную группу боевых кораблей и развернули систему противоракетной обороны на территории Южной Кореи. В Вашингтоне не исключают военного варианта действий против КНДР, но отдают приоритет санкциям и экономическому давлению.