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Новороссия
Захарченко объявил, что Украина прошла точку невозврата

Захарченко объявил, что Украина прошла точку невозврата

17:50  5 Мая 2017
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Прошли точку невозврата: глава ДНР предсказал Украине неминуемый экономической крах

Донецк, 5 мая. Украина за последние 60 дней, что сохраняется блокада Донбасса, окончательно разрушила энергетическую цепочку и упустила шанс на восстановление своей экономики. Такое заявление сделал в пятницу глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«Украина прошла точку невозврата. За 60 дней она могла что-то сделать, но ничего не сделала для своего спасения», — отметил он.

Напомним, что в марте Украина официально объявила блокаду Донбассу, поддержав таким образом усилия националистов, которые уже перекрывали железные дороги на восток.

#захарченко
Геннадий Плющев
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