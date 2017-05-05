Захарченко объявил, что Украина прошла точку невозврата

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Донецк, 5 мая. Украина за последние 60 дней, что сохраняется блокада Донбасса, окончательно разрушила энергетическую цепочку и упустила шанс на восстановление своей экономики. Такое заявление сделал в пятницу глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«Украина прошла точку невозврата. За 60 дней она могла что-то сделать, но ничего не сделала для своего спасения», — отметил он.

Напомним, что в марте Украина официально объявила блокаду Донбассу, поддержав таким образом усилия националистов, которые уже перекрывали железные дороги на восток.