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Новороссия
ДНР обещает найти рабочие места для уволенных на Украине железнодорожников

ДНР обещает найти рабочие места для уволенных на Украине железнодорожников

15:17  5 Мая 2017
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ДНР обещает найти рабочие места для уволенных на Украине железнодорожников

Донецк, 5 мая. Донецкая народная республика обещает помочь железнодорожникам, уволенным украинскими властями, с поиском работы. Однако брать на себя долговые обязательства Киева перед ними администрация ДНР не собирается. Об этом на встрече с журналистами рассказал сегодня глава республики Александр Захарченко. Он подчеркнул, что планирует в ближайшее время провести встречу с бывшими работниками железной дороги и обсудить варианты трудоустройства.

«Я не оставлю их. Думаю, им всем найдутся рабочие места», — добавил Захарченко.

При этом, по его словам, ДНР не будет выплачивать задолженности Киева по зарплате, образовавшиеся перед теми, кого сократили власти Украины. Он посоветовал обращаться в международные суды с требованием о возврате заработанных денег.

 

#захарченко
Алексей Громов
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