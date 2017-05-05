Сирия: спецназ САА использует на окраинах Дамаска тактику «дружественного» огня

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Дамаск, 5 мая. Российские военные инструкторы обучили сирийских спецназовцев новой тактике ведения боя против террористов.

Новая тактика появилась сразу после начала междоусобицы среди различных группировок джихадистов. За последние несколько дней на окраинах Дамаска в перестрелках погибло несколько сот террористов, которые обвиняют друг друга в измене и сражаются за контроль над складами с оружием и припасами.

Во время затишья сирийский спецназ пробирается в тылы противника и открывает по одной из группировок «дружественный» огонь. После того как между террористами начинается перестрелка спецназ возвращается на базу.