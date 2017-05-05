Захарченко заявил о столкновениях вдоль все линии фронта в Донбассе

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Донецк, 5 мая. Ситуация в Донбассе остается напряженной, боевые действия не стихают вдоль всей линии фронта. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«На линии фронта продолжаются перестрелки с применением минометов и артиллерийских орудий от Светлодарска до Новоазовска», — сказал Захарченко.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что за минувшую неделю украинские силовики выпустили почти 1800 снарядов и мин по территории республики. При этом ВСУ вновь начали использовать реактивную артиллерию, которая запрещена минскими соглашениями. В результате обстрелов ВСУ погибли два мирных жителя ДНР, еще восемь человек получили ранения.