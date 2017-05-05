Нацбанк Украины чеканит памятные монеты о «Евровидении»

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Киев, 5 мая. Нацбанк Украины выпустил памятную монету, посвященную «Евровидению-2017». В обращение ее введут 11 мая.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, монета изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен, а реализовывать ее НБУ собирается по цене 46 гривен (1,7 доллара).

На аверсе памятного денежного знака изображена стилизованная композиция с панорамой Киева, а на реверсе — слоган и логотип международного песенного конкурса.