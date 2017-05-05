Русские добровольцы на нечуждых войнах: двухвековая хроника подвигов и побед

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В преддверии светлого праздника 9 Мая Федеральное агентство новостей продолжает публикацию материалов о русских добровольцах, чья высокая военная миссия не раз оказывалась той «неподъемной соломинкой», которая ломала спину очередному верблюду агрессора, оккупанта или работорговца.

Мы хотим вспомнить самые яркие страницы таких свершений, которые показывают смысл и суть русского добровольческого движения.

Греция (1821–32): люди одной веры

Помощь восставшей Греции стала настоящим гражданским общенациональным проектом России.

После Отечественной войны 1812 года, в которой немалую роль сыграли добровольческие партизанские формирования, действовавшие в тылу наполеоновской армии, Россия испытывала настоящий подъем патриотических и великодержавных чувств. На фоне же объективного ослабления Османской империи и начала освободительного движения в соседней Греции, с которой Российская империя была связана целым рядом исторических, культурных и религиозных связей, произошло неизбежное — наша страна стала одним из главных и самых искренних союзников Греции в ее борьбе за независимость.

Российская помощь Греции имела чрезвычайно широкий спектр: от выкупа невольников и сбора средств в пользу многочисленных беженцев из Османской империи, нашедших убежище в тогдашних Новороссии и Бессарабии, до непосредственного участия в боевых действиях в отрядах греческих повстанцев.

По оценкам историков, в рядах греческого сопротивления тогда сражалось от нескольких десятков до нескольких сотен русских воинов. Для реалий начала XIX века это весьма существенная цифра — фактически каждый из русских добровольцев вынужден был сам организовывать свою поездку в Грецию, причем делать это в условиях контроля Османской империи за прямыми путями через Черное море и территорию нынешних Болгарии, Македонии и Албании.

Наибольшую же известность в греческой войне, помимо Александра Ипсиланти и его соратников из числа новороссийских греков, получили А. Протопопов, Н. Райко, И. Березовский и ряд других русских добровольцев, явивших собой пример самоотверженного и бескорыстного участия в национально-освободительной борьбе греческого народа.

Объединение Италии (1829–71): Рисорджименто

Следующей европейской нацией, которая во всеуслышание заявила о своем праве на самоопределение, стала Италия.

В сложившейся после наполеоновских войн европейской политической картинке прямая поддержка итальянского восстания была для России очень сложной — формально Австро-Венгрия являлась военным и политическим союзником России по итогам разгрома Наполеона. В силу этого единственным разумным решением в итальянском «гордиевом узле» стало использование русских добровольцев, которые действовали хоть и при негласной поддержке российского государства, но всегда — на свой страх и риск.

В 1833 году будущий лидер движения «Рисорджименто» Джузеппе Гарибальди посещает Таганрог, где знакомится с политическим эмигрантом Джованни Баттиста Кунео и вступает в тайное общество «Молодая Италия», которое ставило своими целями освобождение Италии от австрийского владычества, объединение страны и установление республики. К сожалению, итальянская революция 1848–49 годов закончилась неудачно: итальянская армия была разбита австрийскими войсками, а народное восстание на севере Италии было потоплено в крови австрияками.

Второй шанс для Италии представился после поражения России в Крымской войне, в которой Австро-Венгрия уже не выступила союзником России в ее противостоянии с европейскими державами. В силу этого российская поддержка второго итальянского восстания была гораздо более масштабной. На этот раз Россия практически открыто поддержала гарибальдийскую «Экспедицию тысячи», в ходе которой Гарибальди получил контроль над Сицилией и начал борьбу за окончательное объединение итальянского государства.

5 мая 1860 года происходит высадка гарибальдийских добровольцев в Сицилии. В их рядах сражалось не менее полусотни российских добровольцев, среди них: Г. Лопатин, А. Красовский, В. Ковалевский, А. Толиверова-Якоби, Н. Берг (автор первых русских корреспонденций о Гарибальди) и другие. О безграничном доверии к русским добровольцам самого Гарибальди свидетельствует тот факт, что его адъютантом долгое время, вплоть до своего ранения, был русский ученый географ Л. Мечников. Большую роль в объединении Италии сыграл знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов, фактически спасший в 1862 году после ранения ногу Гарибальди, несмотря на заключения европейских врачей о необходимости ее ампутации.

Пылающая Болгария (1875–77): восстание на Балканах

Следующий этап утраты османского влияния в Европе ожидаемо привел к началу народно-освободительной борьбы на Балканах.

Столетия усилий мусульманской Порты пошли прахом: народы Сербии, Черногории, Румынии, Болгарии и Македонии уже не мыслили себя под властью Стамбула, что усугублялось нерешенным религиозным конфликтом и национальным угнетением европейских народов со стороны Османской империи.

К середине 1870-х годов обстановка на Балканах окончательно пошла вразнос, однако в первые два года событий Российская империя занимала осторожную позицию в конфликте, продолжая усиленную подготовку новой русской армии. Последняя была выстроена с учетом опыта недавнего поражения в Крымской войне, в которой Турцию поддержали союзные европейские державы. В силу этого в 1875–77 годах большую часть предварительной работы снова проделали русские добровольцы.

К ноябрю 1875 года в русское консульство в хорватском Дубровнике из России было послано более 60 тыс. рублей частных пожертвований, собранных от славянских комитетов, редакций газет и простых граждан, которые были использованы для поддержки восставших. С 1 октября 1875 года по 1 июля 1876 года в Черногорию было переправлено 583 тыс. рублей, собранных славянскими комитетами. Одновременно с этим стартовала и официальная помощь восставшим: для закупок продовольствия для повстанцев в Черногории, русским правительством с 1875 по 1878 годы было израсходовано 1 миллион 56 тысяч рублей.

Знаковым моментом в стимулировании притока русских добровольцев в соседнюю Сербию стал тот факт, что главнокомандующим сербской освободительной армией был назначен выдающийся генерал М.Г. Черняев — участник сражения на Мамаевом кургане в ходе Крымской войны. Затем Черняев отличился во время «Большой игры» между Россией и Великобританией, снискав себе славу покорителя Средней Азии и геройски осуществив штурм Ташкента под самым носом у английской экспедиции. Черняева еще при жизни называли «Ермаком XIX века».

Массовый характер русского добровольчества во время событий 1875–78 годов побудил императора Александра II официально разрешить русским офицерам временно выходить в отставку, чтобы ехать на театр войны, с обещанием, что каждый возвратится потом в свой полк, не потеряв своего старшинства. Можно сказать, что феномен «отпускников» берет свое начало в XIX веке, в событиях на тогдашних Балканах.

К концу освободительной войны в Сербии, Болгарии и Черногории появились отряды, которые состояли исключительно из русских добровольцев. Наибольшее число русских добровольцев (около 2200 человек, из них 650 офицеров и 300 человек медперсонала) воевало в Тимoчко-Моравской армии. Общее же число русских добровольцев в Сербии, по разным данным, составило от 4 до 7 тысяч человек.

Продолжение следует.

Люди с открытыми ладонями: четыре века русским военным добровольцам