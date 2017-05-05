Житель Подмосковья изнасиловал 16-летнюю дочь

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Москва, 5 мая. Правоохранительные органы Подмосковья задержали 41-летнего мужчину, который изнасиловал собственную дочь, сообщили представители СК РФ в Московском районе.

В настоящий момент правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего. По их данным, инцидент произошел в городе Можайске. 41-летний мужчина изнасиловал свою 16-летнюю дочь.

В настоящий момент с подозреваемым проводятся следственные действия. После сбора необходимых доказательств злоумышленник предстанет перед судом, передает «Политэксперт».

Ранее сообщалось, что поминки в селе Луцино в Подмосковье переросли в драку со стрельбой. В результате пострадали три человека.