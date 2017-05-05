Россияне задолжали по ипотеке более 4,5 трлн рублей

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Москва, 5 мая. Задолженность россиян по ипотеке по сравнению с прошлым годом выросла на 10,9% и составила 4,544 трлн рублей. Такие данные предоставил Центробанк России.

На 1 апреля 2014 года объем задолженности составил 4,544 трлн рублей. При этом отмечается сокращение задолженности в валюте. Доля валютных кредитов на жилье сейчас составляет 1,3%.

Помимо этого, по итогам первого квартала 2017 года сократилась ставка по ипотеке, передают «Аргументы и факты». Теперь долгосрочный кредит на жилье можно взять по ставке 11,8% что на 0,67% меньше, чем в прошлом году.

Всего за первый квартал 2017 года банками было выдано более 178 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма которых превысила 321 млрд рублей. Средняя сумма займа составляет 1,8 млн рублей.