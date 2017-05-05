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Экономика
Россияне задолжали по ипотеке более 4,5 трлн рублей

Россияне задолжали по ипотеке более 4,5 трлн рублей

15:17  5 Мая 2017
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Россияне задолжали по ипотеке более 4,5 трлн рублей

Москва, 5 мая. Задолженность россиян по ипотеке по сравнению с прошлым годом выросла на 10,9% и составила 4,544 трлн рублей. Такие данные предоставил Центробанк России. 

На 1 апреля 2014 года объем задолженности составил 4,544 трлн рублей. При этом отмечается сокращение задолженности в валюте. Доля валютных кредитов на жилье сейчас составляет 1,3%. 

Помимо этого, по итогам первого квартала 2017 года сократилась ставка по ипотеке, передают «Аргументы и факты». Теперь долгосрочный кредит на жилье можно взять по ставке 11,8% что на 0,67% меньше, чем в прошлом году. 

Всего за первый квартал 2017 года банками было выдано более 178 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма которых превысила 321 млрд рублей. Средняя сумма займа составляет 1,8 млн рублей. 

Владимир Багров
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