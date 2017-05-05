Ограничение на чартеры в Турцию коснется только одного направления

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Москва, 5 мая. Возможность отмены чартерных рейсов из России сохраняется для турецкой Антальи. Об этом сообщается в телеграмме Росавиации.

«Вниманию российских авиакомпаний. …Возможное ограничение чартерных рейсов будет касаться рейсов из Москвы в аэропорт Антальи Республики Турция», — приводит ТАСС текст телеграммы.

В начале апреля Росавиация предупредила отечественные авиакомпании о возможном ограничении выполнения чартерных рейсов в Турцию из-за внутриполитической ситуации в республике. Накануне СМИ сообщили, что предупреждение будет отозвано, так как Росавиация убедилась в нормализации ситуации в Турции.