Путин обсудит проблему геев в Чечне с Чайкой и Колокольцевым

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Москва, 5 мая. Президент России Владимир Путин обсудит вопрос о геях в Чечне с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Об этом глава государства заявил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Омбудсмен попросила президента о помощи в ее работе над нарушением прав людей нетрадиционной ориентации в Чечне. По мнению Москальковой, в решении этой проблемы могла бы помочь межведомственная рабочая группа, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, и принимать обращения от граждан, если таковые будут.

В ответ Путин пообещал переговорить по этой теме с Юрием Чайкой и Владимиром Колокольцевым, чтобы они оказали поддержку Москальковой по этой теме.

«По известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется. Надеюсь, коллеги откликнутся и вас поддержат», — добавил президент.