ДНР: два человека погибли под огнем ВСУ за неделю

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Донецк, 5 мая. За минувшую неделю в Донецкой народной республике погибли два человека, еще восемь получили ранения в результате артиллерийских ударов ВСУ по прифронтовым районам республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Украинская сторона продолжает обстреливать мирные населенные пункты нашей республики. Всего за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб и пятеро получили ранения. Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили: один погибший и трое раненых», — отметил Басурин.

Он также добавил, что за неделю подразделения вооруженных сил Украины 349 раз нарушил режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 1 788 снарядов и мин.