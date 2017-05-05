Хама: САА сорвала наступление боевиков и захватила оружие террористов

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Хама, 5 мая. Крупный отряд боевиков попытался отбить у правительственных войск потерянные территории в северной части провинции Хама.

Террористы начали наступление на широком фронте, сообщают военные источники. Первыми их встретили Национальные силы обороны, затем к ополченцам присоединились регулярные войска. Под ракетно-артиллерийским огнем джихадисты понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить.

Правительственные войска захватили большое количество оружия и боеприпасов террористов. Аналогичное столкновение произошло в южной части провинции около населенного пункта Джардин. Боевики попытались захватить укрепленный район, но попали под плотный обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Атака была отбита, исламисты потеряли более десяти боевиков.