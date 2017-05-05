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Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Фетисова

Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Фетисова

14:49  5 Мая 2017
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Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Фетисова

Орел, 5 мая. Заслуженный артист России Сергей Фетисов скончался на 65-м году жизни, сообщили представители пресс-служба правительства Орловской области.

Актер скончался в Орле. Долгое время артист противостоял тяжелой болезни. Страшный недуг победил, когда звезде исполнилось 64 года.

Фетисов запомнился зрителям своими ролями в сериалах «Штрафбат» и «Солдаты». Власти Орловской области взяли на себя расходы, связанные с траурными мероприятиями, передает газета «Известия».

Накануне в Германии на 105-м году жизни после долгой и продолжительной болезни скончался один из старейших актеров мира Лукас Амманн. 

#фетисов
Катерина Тимошенская
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