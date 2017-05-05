Особый режим контроля на границе России и Белоруссии не затронет граждан двух стран

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Москва, 5 мая. Граждане России и Белоруссии по-прежнему смогут путешествовать между двумя странами, имея на руках только внутренний паспорт. Об этом в пятницу заявил госсекретарь Белоруссии Григорий Рапота.

«По своим внутренним паспортам — как было, так и есть. Ничего не меняется», — пояснил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 15 мая авиарейсы между РФ и Белоруссией будут переведены в международные сектора аэропортов, а Россия введет пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Белоруссии и отправляющихся туда.