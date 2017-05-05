В закладки

Скопировать

Сирия, 5 мая. Армия САР отбила электростанцию к югу от Дейр эз-Зора, перерезав важные пути поставок ИГ**. Анкара перебрасывают тяжелую технику ближе к позициям курдов на севере провинции Ракка. Новые потери «Джебхат ан-Нусры»*** и «Джейш Аль-Ислам»***** в боях под Дамаском, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла район электростанции на южной окраине Дейр эз-Зора, уничтожив 13 боевиков ИГ, и перерезала линии поставок террористов; продолжает атаковать ИГИЛ* сразу на нескольких фронтах в районе Пальмиры; оказалась под обстрелом со стороны ССА** к востоку от Эс-Сувейды.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): несет численные потери в боях с отрядами «Джейш Аль-Ислам» в Восточной Гуте, всего с обеих стороны были убиты девять исламистов; ведет перестрелки с САА вдоль линии фронта на севере провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло 23 боевика и утратило контроль над тремя населенными пункта к северо-западу от Мосула в результате операции правительственных сил Ирака.

Провинция Дамаск

По данным телеканала Al Manar News, в ходе последних столкновений между группировками «Джейш Аль-Ислам» и «Тахрир аш-Шам» на территории Восточной Гуты в сумме погибли девять боевиков обеих оппозиционных организаций. Среди убитых были также два высокопоставленных командира формирований. В вооруженной конфронтации продолжают принимать активное участие отряды «Файлак Аль-Рахман», действующие в коалиции с «Джебхат ан-Нусрой» и подконтрольными ей группировками. Стычки фиксируются в разных районах оазиса, находящегося к северо-востоку от Дамаска. Самые жестокие бои разворачиваются на окраине населенного пункта Бейт Савва, которые ранее вернули под свой контроль отряды «Джейш Аль-Ислам». Сообщается, что «Тахрир аш-Шам» вновь захватили отдельные районы этого поселения. Конфликт внутри оппозиционного анклава вспыхнул около недели назад, и междоусобицы исламистов с того времени не утихают.

Провинция Хомс

Как передает подконтрольный командованию Сирийской свободной армии (ССА) новостной источник, в южных предместьях населенного пункта Тир Маала к северу от Хомса вновь начались столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками ССА. Информации о ходе противостояния пока не поступало. В этом регионе короткие стычки между правительственными и оппозиционными силами отмечаются регулярно. При этом ситуация в этой части провинции уже долгое время остается без каких-либо изменений. На севере от административного центра находится ряд крупных городов и населенных пунктов, по-прежнему занимаемых отрядами «свободной армии», «Джебхат Фатх аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и других исламистских формирований.

К востоку и к северо-западу от Пальмиры уже второй день подряд продолжаются жестокие бои между отрядами ИГИЛ и подразделениями армии САР, передает портал PalmyraRev1. На восточном направлении столкновения разворачиваются на перекрестке Талила и вблизи зернохранилищ недалеко от нефтяного поля Арак, которое все еще находится под контролем «Исламского государства»*. К северо-западу сирийские военные по-прежнему пытаются развить инициативу в боях в районе месторождения газа Аш-Шаир, освобожденного около недели назад. Данных о потерях каждой их сторон пока не оглашаются. Древняя Пальмира была полностью зачищена от террористов ИГ в начале марта текущего года. После правительственные силы продолжили освобождать территории вокруг города. Части сирийской армии также действуют и на юге, атакуя позиции боевиков вдоль шоссе, связывающего Пальмиру и Дамаск.

Провинция Дейр эз-Зор

Журналист Al Masdar News на своей странице в соцсети Twitter (@MIG29_) сообщает, что сирийские военнослужащие выбили отряды ИГИЛ из района электростанции к югу от Дейр эз-Зора. Таким образом, подразделениям САА удалось перерезать пути снабжения террористической организации, соединяющие оккупированные ИГ южные районы города с горной местностью Аль-Тарда, где базируются мощные силы «Исламского государства». Кроме того, в ходе жестоких столкновений на этом направлении были нейтрализованы как минимум 13 террористов. Борьба за Дейр эз-Зор длится уже несколько лет. В последнее время сирийские войска занимали преимущественно оборонительную позицию, однако после недавнего прибытия подкрепления заметно активизировали атаки позиций ИГИЛ.

Провинция Ракка

Анкара продолжает стягивать технику к сирийским границам. По информации курдских источников, было зафиксировано прибытие тяжелой бронетехники в район приграничного турецкого города Акчакала, расположенного к северу от подконтрольного Демократическим силам Сирии (SDF)**** населенного пункта Тель Абъяд. Анкара и протурецкие боевики, принадлежащие оппозиционной «свободной армии», постоянно ведут обстрелы позиций демократической армии и курдских формирований YPG на севере республики в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Ранее армия Турции при поддержке ССА вела масштабную операцию против курдов под названием «Щит Евфрата». Анкара намерена не допустить объединения иракской и сирийской курдских автономий у своих границ.

Провинция Хама

В северной части провинции сразу на нескольких фронтах продолжаются перестрелки между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. Столкновения отмечаются в районе прифронтовых поселений Кастун, Аль-Хамидия, Аль-Закум и Дукмак к северо-западу от Хамы, а также на севере от административного центра — в южных окрестностях города Аль-Латамина. Стороны конфликта ведут огонь преимущественно из артиллерийских орудий и минометов. Напомним, освободительная операция армии САР в этом регионе была временно приостановлена. Боевики, потерявшие ряд стратегических опорных пунктов в результате наступления во главе с элитным подразделением САА «Тигры», заметно активизировались, пока безуспешно пытаясь реабилитироваться.

Провинция Эс-Сувейда

Источник, близкий к оппозиционным группировкам, сообщает, что на востоке провинции Эс-Сувейда вновь активизировались формирования боевиков, входящих в состав Сирийской свободной армии. Исламисты провели серию обстрелов позиций правительственной армии САР из минометов и арторудий крупных калибров. Под ударом оказались опорные пункты САА в районах поселений Аль-Маджемер и Дабка. Накануне отряды ССА отбили у сирийских военнослужащих деревню Тель Саад, также расположенную в этом регионе. Антиправительственные организации занимают значительную часть южного региона республики у границы с Иорданией. Рассчитывая увеличить зону своего влияния, террористы продолжают атаковать правительственные позиции в провинциях Даръа и Эс-Сувейда.

Ирак

Сотрудники федеральной полиции Ирака провели операцию против ИГ к северо-западу от Мосула. В результате наступления правительственные силы освободили три деревни и окружили населенный пункт Аль-Хармат, передает новостной портал Al Sumaria со ссылкой на представителей командования. В ходе столкновений были обезврежены 23 боевика террористической группировки. К западу от Мосула находится анклав «Исламского государства», внутри которого, в частности, располагается стратегический город Талль-Афар.

* Организация запрещена на территории РФ.