По китайскому пути: эксперты оценили предложение Кудрина «сократить» пенсионеров

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Центр стратегических разработок (ЦСР) во главе с экс-министром финансов Алексеем Кудриным разработал стратегию до 2035 года, подразумевающую сокращение числа пенсионеров. Кудрин предлагает уменьшить их число на 3,87 млн человек за счет повышения пенсионного возраста и ужесточения условий получения пенсий.

Доклад, обозревающий стратегию пенсионной реформы, был подготовлен Центром для президента России Владимира Путина.

По расчетам экспертов Центра стратегических разработок, если женщины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, а мужчины — с 65 лет, то число пенсионеров в России снизится примерно на 9 процентов. Минимальный трудовой стаж предлагается увеличить до 20 лет, количество пенсионных баллов увеличить с 30 до 52. Для тех, кто не накопил баллов на страховую пенсию, социальную следуют выплачивать только с 68 лет. Условия назначения досрочной пенсии врачам и учителям также должны быть ужесточены. Подобные меры, настаивают специалисты ЦСР, позволят улучшить качество жизни людей преклонного возраста и сбалансировать пенсионную систему государства.

Некоторые могли бы назвать такую стратегию пенсионной реформы драконовской. Насколько она необходима для России? Разбирается Федеральное агентство новостей.

«Для Кудрина и его единомышленников ничего за эти 25–27 лет не поменялось. На все проблемы у них одни и те же ответы. Первое — продать все, что можно продать. Второе — максимально сократить социальную нагрузку государства. Третье — заставить всех выживать самостоятельно. В этой либертарианской программе нет абсолютно ничего нового. С ней они носятся еще с 91-го года. То, что сейчас она подается как программа реформирования пенсионной системы, выглядит просто смешно. За всем этим видно отношение к государству и обществу как к бизнес-проекту. Бизнес-проект, как известно, должен приносить прибыль. Тем не менее если также смотреть на государство и общество, то от них ничего не останется», — приводит свою точку зрения политолог Сергей Михеев.

От предложения Кудрина по пенсиям, продолжает он, вовсю несет социал-дарвинизмом.

«Это проект, рассчитанный на то, чтобы как можно больше людей умирало, не доживая до пенсии. По мнению Кудрина, это рецепт успеха для любой экономики, но для меня это какая-то человеконенавистническая позиция», — резюмирует Михеев.

Другой собеседник нашего агентства — эксперт НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев — оценивает проект Кудрина более позитивно.

«Я должен согласиться с предложением господина Кудрина по пенсионной реформе. В мире более двухсот с лишним стран, в большинстве из этих стран отсутствует пенсионная система или же она является чисто символической: пенсии получает лишь очень незначительная категория людей», — отмечает он.

«Часто у нас хвалят Китай. Не будем в таком случае забывать, что там всего лишь несколько миллионов человек — чиновники и армия — получают государственные пенсии. Остальные полтора миллиарда человек пенсий не имеют. Чтобы чувствовать себя спокойно в старости, они рожают детей, воспитывают их соответствующим образом и делают накопления. Китайцы, таким образом, думают наперед, надеются на себя и не обременяют государство», — добавляет Матвейчев.

Во многих странах пенсионный возраст привязан к средней продолжительности жизни. За последние десятилетия в России средняя продолжительность жизни увеличилась. Более того, 90-е годы создали демографический провал, который скоро приведет к серьезному сокращению трудоспособного населения. На этом фоне без пенсионной реформы не обойтись.

«Нужно поднимать пенсионный возраст, ужесточать требования к получению пенсий и т.д. Да, это — не особо популярные меры, но что из этого? Если руководствоваться одним лишь популизмом, то можно завтра пообещать платить всем пенсии с четырех лет. Все с удовольствием проголосуют за такое решение, но государственная казна будет потрачена за один год. Популизм — это демократия в детском саду. Руководству нашей страны следует быть мудрым и не поддаваться на такие вещи», — продолжает Матвейчев.

Пенсионная реформа должна быть проведена, резюмирует эксперт. Параллельно с этим гражданам страны необходимо объяснить, почему она необходима.

«Людям нужно объяснить, что их будущее не в руках государства, а их собственных. Им нужно объяснить, что пенсия — это лишь маленькое подспорье, чтобы вовсе не умереть от голода. Соответственно, люди сами должны думать о своем финансовом благосостоянии: рожать детей, воспитывать их так, чтобы они помогали родителям в старости и т.д. От этого наше государство и общество будут только здоровее. Пенсионная же система — балует граждан, делает их безответственными. Вдобавок она разоряет государственную казну», — заключает Олег Матвейчев.