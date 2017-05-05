Peugeot показала фото обновленного хэтчбека 308

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Париж, 5 мая. Французская компания Peugeot показала, как будет выглядеть новое поколение хэтчбека 308. Пока только на бумаге. Машина 2018 модельного года получит небольшие изменения во внешнем виде. Дизайнеры компании переделали решетку радиатора, капот, модернизировали бампер и добавили новые противотуманные фары.

Стали известны и технические характеристики. Машину будущего обещают оснастить функцией автопарковки и системой предотвращения столкновений, а под капотом спрячут 2-литровый двигатель. Автолюбители смогут выбрать между 6-ступенчатой «механикой» и 6-скоростным «автоматом».