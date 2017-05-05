ДНР: украинские силовики 339 раз за неделю нарушили режим тишины в Донбассе

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Донецк, 5 мая. За минувшую неделю украинские силовики 339 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Всего за прошедшую неделю противник 339 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики из запрещенного минскими соглашениями вооружения 1788 реактивных и артиллерийских снарядов», — сказал Басурин.

Он также добавил, что под ударами артиллерии ВСУ оказались 28 населенных пунктов Донецкой народной республики, в результате чего были повреждены 38 жилых домов.