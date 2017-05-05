Хоккеист сборной России рассказал, как учил английский язык по «Росомахе»

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Хоккеист сборной России Роман Любимов накануне отъезда в Кельн на чемпионат мира рассказал, насколько повлияет на его решение вернуться в Россию отказ НХЛ отпустить своих хоккеистов на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхан, а также сообщил о своих личных методах изучения английского языка.

По словам спортсмена, в нынешнем составе сборной России хорошая рабочая атмосфера, находиться в которой одно удовольствие, ранее, когда Любимов жил и работал в США, ему было неуютно из-за недостаточного знания английского языка. Хоккеист похвастался тем, что теперь вполне понимает английский, может смотреть на нем фильмы, но самому строить фразы непросто.

«Стараюсь общаться полными фразами, как их в кино слышу. Ходил в Филадельфии на «Девушку в поезде», «Росомаху», вслушивался в речь», — заметил хоккеист, сообщает газета «Известия».

Хоккеист хорошо отзывается о сезоне в клубе «Филадельфия», но не уверен, что останется там на следующий сезон. Хоккеист признался, что ему было сложно из-за небольшого игрового времени. Любимов пока не знает, вернется ли в ЦСКА. «Идут переговоры с «Филадельфией», оттуда пока конкретного предложения остаться не было. Процесс будет долгий, поэтому трудно сказать, останусь в НХЛ или нет», — заявил Любимов.

Любимов также пока не знает, вернется ли в КХЛ ради Олимпиады. «Но и жестко отказываться от Пхенчхана пока не могу. Моей давней мечтой было и попасть в НХЛ, и съездить на Олимпиаду. К сожалению, похоже, придется выбирать что-то одно», — отметил Любимов.