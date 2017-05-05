Западу выгодно преследование Киевом ветерана Великой Отечественной — политолог

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Москва, 5 мая. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против 94-летнего ветерана ВОВ Бориса Стекляра, который, по версии украинских правоохранителей, ликвидировал члена ОУН-УПА* (запрещена в РФ) Нила Хасевича в 1952 году. Несмотря на абсурдность ситуации, Запад не будет препятствовать ходу дела, считает эксперт, политолог Александр Павич.

По данным украинской прокуратуры, Стекляр в 1952 году руководил операцией по задержанию Хасевича, в ходе которой ликвидировал его. Сам Стекляр в своей книге писал, что Хасевичу неоднократно предлагали сдаться, но он отказался и сам свел счеты с жизнью.

Резко против действий украинских властей в отношении Стекляра высказались в Израиле и Польше. Так, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что в Польше не могут «соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида».

Впрочем, политолог Александр Павич уверен, что в остальных странах Запада на преследование 94-летнего борца с нацистами закроют глаза. Запад в целом готов игнорировать попустительство киевских властей нацистам, пока шумиху вокруг ситуации не поднимут СМИ.

Кроме того, Запад преследует вполне очевидную геополитическую цель - разорвать исторические связи России и Украины. Подобная политика велась и в отношении других стран, напомнил политолог в интервью RT.

«После падения Берлинской стены политические круги Запада поддержали ревизионистские, пронацистские или симпатизирующие нацистам силы по всей Европе — в Хорватии, Боснии и Герцеговине и сербском регионе Косово, а также в прибалтийских государствах. Цель та же — использовать эти силы для нагнетания антироссийских настроений или для ослабления политических союзников России», — рассказал политолог.

* Организация запрещена на территории РФ.