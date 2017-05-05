WikiLeaks рассказал, как ЦРУ совершает кибератаки на офисный планктон

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Вашингтон, 5 мая. Портал WikiLeaks опубликовал новый пакет секретных документов ЦРУ. Очередная порция конфиденциальных файлов под названием «Архимед» была обнародована в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

В представленных общественности документах описывается технология ЦРУ под названием (Archimedes), позволяющая совершать кибератаки в рамках локальных сетей. Как правило, к подключены пользователи в офисах.

Напомним, первую часть пакета документов ЦРУ была слита в Сеть 7 марта. В WikiLeaks тогда заявили, что эта публикация станет крупнейшей утечкой секретных файлов американских спецслужб. Она включает более 8,7 тысячи документов. Ранее они хранились в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире разведывательного ведомства в Лэнгли.

28 апреля WikiLeaks опубликовал еще одну часть файлов ЦРУ под названием «Писанина».