Поминки в Подмосковье переросли в драку со стрельбой и ранеными

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Москва, 5 мая. Поминки в селе Луцино в Подмосковье переросли в драку со стрельбой. В результате пострадали три человека.

Конфликт между пятью гражданами, в том числе сотрудником правоохранительных органов, произошел в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья во время поминок. Ссора переросла в драку со стрельбой, в результате которой пострадали три человека. Один из них — 18-летний парень — был доставлен в больницу.

Причина драки неизвестна, однако установлено, что драка началась, когда гости были уже изрядно выпившими. Огонь велся из охотничьего ружья, которое впоследствии было изъято, передает РИА Новости.

Сотрудника полиции, который был одним из участников драки, уволили из правоохранительных органов.