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Общество
Киркоров встал на колени и поцеловал Пугачеву на глазах у Галкина

Киркоров встал на колени и поцеловал Пугачеву на глазах у Галкина

14:19  5 Мая 2017
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Киркоров встал на колени и поцеловал Пугачеву на глазах у Галкина

Москва, 5 мая. Король российской эстрады Филипп Киркоров сразил свою бывшую жену Аллу Пугачеву, встав перед ней на одно колено. Столь необычный жест певец сделал во время празднования своего юбилея.  

Выступая с речью перед гостями, Киркоров особое внимание уделил своей музе. Он опустился перед ней на колено и поцеловал руку на глазах у ее мужа — Максима Галкина.  По словам Пугачевой, она была растрогана таким поступком, а также прониклась уважением к своему бывшему супругу, который показал себя хорошим другом и талантливым артистом, пишет «ПолитЭксперт». 

 

#киркоров #пугачева
Геннадий Плющев
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