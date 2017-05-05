Киркоров встал на колени и поцеловал Пугачеву на глазах у Галкина

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Москва, 5 мая. Король российской эстрады Филипп Киркоров сразил свою бывшую жену Аллу Пугачеву, встав перед ней на одно колено. Столь необычный жест певец сделал во время празднования своего юбилея.

Выступая с речью перед гостями, Киркоров особое внимание уделил своей музе. Он опустился перед ней на колено и поцеловал руку на глазах у ее мужа — Максима Галкина. По словам Пугачевой, она была растрогана таким поступком, а также прониклась уважением к своему бывшему супругу, который показал себя хорошим другом и талантливым артистом, пишет «ПолитЭксперт».