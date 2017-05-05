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Политика
Россия вводит особый контроль за прибывающими из Белоруссии самолетами

Россия вводит особый контроль за прибывающими из Белоруссии самолетами

14:27  5 Мая 2017
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Россия вводит особый контроль за прибывающими из Белоруссии самолетами

Москва, 5 мая. С середины мая 2017 года все рейсы между Россией и Белоруссией переводятся в международные сектора российских аэропортов, Россия вводит пограничный контроль самолетов и пассажиров, которые прибывают из Белоруссии и улетают туда, в отношении граждан третьих стран. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Белоруссии и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран», — заявил Рапота, информирует РИА Новости.

По словам Григория Рапота, пограничный контроль не затронет граждан России и Белоруссии. Нужно будет лишь сохранять посадочный талон, который подтвердит их прилет или вылет из Белоруссии.

#россия #белоруссия #погранконтроль
Таисия Григорьева
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