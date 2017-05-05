Вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Харькове

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Харьков, 5 мая. В Харькове осквернили братскую могилу советских солдат и могилу маршала артиллерии Юрия Бажанова, заявил пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Это уже третий случай циничных преступлений такого рода в Харькове. Неизвестные 5 мая разломали плиточное покрытие и сорвали звезду с Вечного огня. На могиле Бажанова вандалы оторвали буквы с надписи на постаменте.

Сидоренко пообещал, что памятники будут восстановлены в этот же день

«Третий раз за последние полгода — сначала в ноябре 2016, потом месяц назад, и последний раз вчера — разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова, — констатировал представитель Харьковского городского совета. — Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют».

Мертвые воюют с могилами. Третий раз за последние полгода - сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз в... تم نشره بواسطة ‏‎Юрій Сидоренко‎‏ في 5 مايو، 2017

В апреле неизвестные злоумышленники осквернили православную церковь пророка Илии в Хайфе.