Глава Еврокомиссии заявился на саммит ООН в сильном подпитии

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Женева, 5 мая. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер своим странным поведением на недавнем саммите ООН вызвал подозрения в собственной нетрезвости. Британское издание The Sun со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах пишет, что политик был откровенно пьян, допускал вольности по отношению к коллегам и постоянно натыкался на мебель и людей.

Собеседник агентства заявил, что Юнкер явно «хорошо набрался». Издание обратилось за официальными комментариями. Пресс-секретарь оскандалившегося главы Еврокомиссии оскорбился на такие обвинения и отказался что-либо говорить на эту тему.