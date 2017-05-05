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Глава Еврокомиссии заявился на саммит ООН в сильном подпитии

Глава Еврокомиссии заявился на саммит ООН в сильном подпитии

14:28  5 Мая 2017
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Глава Еврокомиссии заявился на саммит ООН в сильном подпитии

Женева, 5 мая. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер своим странным поведением на недавнем саммите ООН вызвал подозрения в собственной нетрезвости. Британское издание The Sun со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах пишет, что политик был откровенно пьян, допускал вольности по отношению к коллегам и постоянно натыкался на мебель и людей.

Глава Еврокомиссии заявился на саммит ООН в сильном подпитии

Собеседник агентства заявил, что Юнкер явно «хорошо набрался». Издание обратилось за официальными комментариями. Пресс-секретарь оскандалившегося главы Еврокомиссии оскорбился на такие обвинения и отказался что-либо говорить на эту тему. 

#юнкер
Алексей Громов
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