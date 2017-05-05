Пациент избил врача скорой помощи в Иркутске

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Иркутск, 5 мая. Пациент напал с кулаками на врача скорой помощи в Иркутске, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В пятницу, 5 мая, житель Иркутска, вызвавший бригаду медиков, избил врача. По факту нападения начата доследственная проверка.

Инцидент произошел на улице Генерала Доватора. По предварительным данным, 39-летний мужчина вызвал скорую помощь. При встрече с медиками он повел себя агрессивно и ударил одного из сотрудников кулаком в лицо.

Следователь устанавливает все обстоятельства нападения. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

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