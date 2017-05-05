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Происшествия
Пациент избил врача скорой помощи в Иркутске

Пациент избил врача скорой помощи в Иркутске

14:05  5 Мая 2017
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Пациент избил врача скорой помощи в Иркутске

Иркутск, 5 мая. Пациент напал с кулаками на врача скорой помощи в Иркутске, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В пятницу, 5 мая, житель Иркутска, вызвавший бригаду медиков, избил врача. По факту нападения начата доследственная проверка.

Инцидент произошел на улице Генерала Доватора. По предварительным данным, 39-летний мужчина вызвал скорую помощь. При встрече с медиками он повел себя агрессивно и ударил одного из сотрудников кулаком в лицо.

Следователь устанавливает все обстоятельства нападения. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Пациент избил врача скорой помощи в Иркутске

Ранее сообщалось, что водитель красноярского автобуса, который играл на планшете за рулем, будет наказан по всей строгости.

Алексей Громов
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