Дамаск: боевиков в Аль-Кабуне спасают подземные туннели

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Дамаск, 5 мая. Правительственные войска в пригороде Дамаска уничтожили свыше трех десятков подземных туннелей.

В районе Аль-Кабун работает подразделение сирийского спецназа «Секретный щит 215», которое занимается уничтожением подземных коммуникаций боевиков. Террористы используют туннели для укрытия от огня правительственных войск, переброски боеприпасов и подкрепления. В любой момент джихадисты могут получить медикаменты или продовольствие из соседнего района. Именно это позволило им так долго удерживаться в Аль-Кабуне.

«Секретный щит» взрывает большинство обнаруженных туннелей, если это грозит большими разрушениями, то коммуникации заполняют водой. Спецназовцы ввели свое «ноу-хау» — снаряды на колесных платформах, которые позволяют взрывать туннели без угрозы личному составу.