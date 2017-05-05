Защита челябинского экс-губернатора заявила о невозможности его содержания под стражей

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Челябинск, 5 мая. Российские эксперты подтвердили, что содержание экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича под стражей недопустимо из-за его болезни, заявил адвокат бывшего чиновника Игорь Трунов.

Он прокомментировал ФАН решение следствия объявить в международный розыск его клиента, заявив, что они обжалуют действия следователей в прокуратуре и суде. «Следствию известно, где находится Юревич, все сведения о его местонахождении и состоянии здоровья им своевременно предоставили, — говорит Трунов. — Мой клиент находится на лечении в Лондоне и врачи запрещают ему перелеты до конца прохождения лечения».

Защита собирается обжаловать и объявление в розыск и требование меры пресечения в виде заключения под стражу. «О состоянии здоровья Юревича есть заключение не только его лечащего врача в Великобритании, но и оценка российских экспертов, которые подтвердили, что содержание под стражей с таким заболеванием недопустимо, — продолжает адвокат. — Это будет просто пытка и следствию об этом известно». Также Трунов сообщил, что Михаил Юревич вернется в Россию для дачи показаний после 6 июня, когда закончится срок лечения.