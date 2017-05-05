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Москва, 5 мая. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что минские соглашения гарантируют Украине сохранение территориальной целостности. Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

«В Киеве осознают, что еще одна попытка зачистить Донбасс силой приведет к катастрофе, власти все более последовательно проводят линию на окончательное отторжение Донбасса, отсечение этого региона вместе с проживающим там населением от остальной Украины», — сказал Лукашевич.

Он также добавил, что для реализации минских соглашений необходимо активизировать реализацию комплекса мер, в числе которых прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском, особый статус регионов, который будет закреплен на законодательном уровне, а также проведение выборов в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны, таким образом, он прокомментировал прекращении подачи электроэнергии в Луганскую народную республику со стороны Киева, передает URA.RU.