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Реализация проекта закона США о контроле за российскими портами на Дальнем Востоке предусматривает, в том числе и силовой сценарий, что равносильно объявлению войны, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Вашингтон пытается вознести свою роль над мировым сообществом как великая сверхдержава, однако американцы не вправе решать за всех и вся, вторит сенатору заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, ранее Конгресс США одобрил введение новых санкций в отношении КНДР. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совбеза ООН, ограничивающих торговлю Пхеньяна с другими странами. Решения организации запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и других технологий. Кроме этого, принятый американцами проект закона предусматривает и контроль над российскими портами на Дальнем Востоке.

«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — уверен Косачев.

Подобное мнение разделяет и народный избранник Юрий Швыткин, который заявил, что документ банально не соответствует международному праву.

«Если рассматривать проект закона Конгресса США с юридической точки зрения, то это решение никакой правовой основы под собой не имеет. Если же рассматривать его с морально-этической точки, то со стороны Вашингтона было крайне некорректно допускать такие высказывания в адрес нашей страны, которая неукоснительно выполняет все международно-правовые нормы. Соединенные Штаты, как мы помним, являются явным показателем невыполнения международно-правовых норм, и события Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистана яркий тому пример. Кстати говоря, даже руководитель Афганистана признал, что с появлением американских солдат в стране появилось и «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН). Ну и мы сами являемся свидетелями того, что США вклинились в военный конфликт в Сирии, хотя их никто не приглашал. Сейчас они вводят санкции в отношении других государств, минуя Совет безопасности ООН, что, на мой взгляд, яркий показатель политики двойных стандартов», — поясняет депутат.

По мнению Швыткина, Вашингтон не может просто так контролировать территории других государств, а особенно военные и стратегические объекты Российской Федерации.

«США не имеют права себя реализовывать как мирового жандарма. И уж тем более американский сенат не имеет права решать за другие страны, кто будет контролировать их порты. Это то же самое, что сегодня Дума РФ в одностороннем порядке примет решение о полном ядерном разоружении Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что Москва должна высказать свою позицию по линии дипломатического ведомства и поставить соответствующий вопрос на Совете безопасности ООН. При этом желательно, чтобы у нас была консолидированная позиция с другими государствами, а то получается, что наша страна «бьется», а остальные в сторонке сидят, как французские наблюдатели — так не бывает», — продолжает народный избранник.

В целом позиция Конгресса США выглядит абсурдной, так как порты Дальнего Востока принадлежат только Российской Федерации. Если бы какой-то процент акций порта принадлежал Вашингтону — тогда можно было бы предположить, что это возможно. Поэтому заявление американских сенаторов звучит как нечто напоминающее акт объявления войны России.

«Я думаю, что в прямом понимании нельзя рассматривать решение США как акт объявления войны, ведь контроль контролю рознь. Одно дело, когда заявление носит декларативный характер, и совсем другое, если эта кампания начнет обретать реалистические шаги. Если же это будет проводиться при помощи военных кораблей, то конечно — это акт агрессии. Но я думаю, что США вряд ли решатся на этот шаг, потому что они должны понимать, что Россия — это ядерная держава, и она не сдастся как Ирак или Ливия. США пытаются вознести свою роль над мировым сообществом как великая сверхдержава, которая вправе решать за всех и вся, что, конечно же, недопустимо», — заключил Швыткин.

Отметим, документ, подписанный Конгрессом США, предусматривает контроль за тремя российским портами: в Находке, Владивостоке и Ванино. В настоящее время проект закона должен утвердить сенат, после чего документ поступит на подпись Дональду Трампу.

* Организация запрещена на территории РФ.