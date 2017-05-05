Сирия сегодня: сирийцы встретили российских военных цветами, бои в Дамаске, САА вытесняет ИГ из САР

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Сирия, 5 мая. Сирийцы встретили доставивших в горную местность Латакии гуманитарную помощь российских военных цветами и песнями, Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев обсудили позитивные итоги встречи в Астане, САА ведет наступление в Дамаске, правительственные войска вытесняют ИГ* из центральной части страны и готовятся ударить по цитадели террористов в Ракке. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Цветы для российских военных

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарный груз в горную деревню Брабишбо, расположенную в горной местности Латакии. Местные жители встретили военных в российской форме цветами, песнями и апельсинами. Полтора года назад деревня в горах Латакии с двух сторон была окружена боевиками и подвергалась постоянному обстрелу. Несмотря на это, радикальным группировкам все же не удалось захватить этот населенный пункт — местные мужчины взяли в руки оружие и встали на защиту родной земли. При поддержке российской группировки ВКС в Сирии террористы были отброшены. Один из жителей Брабишбо — Джихад Сахур — рассказал, что он очень благодарен России за оказываемую помощь. Мужчина пострадал, защищая деревню от боевиков, из-за ранения ему трудно ходить и работать.

Астанинский формат

Президент РФ Владимир Путин и глава Киргизии Алмазбек Атамбаев по телефону обсудили итоги межсирийских переговоров в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении сказано, что во время разговора был «сделан акцент на позитивных итогах» встречи. Также отмечается, что Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева с Днем Конституции Киргизии. Главы стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что участники межсирийских переговоров в Астане согласовали предложенный российской стороной документ по зонам безопасности в Сирии.

Наступление в Дамаске

Правительственные войска сегодня возобновили наступление в восточных районах Дамаска, нанеся удар по боевикам коалиции «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама», союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи, в состав входят боевики, связанные с запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра») в Аль-Кабуне. Во главе с 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии сирийские военные начали штурм, выпустив ракеты класса «земля-земля» по позициям боевиков. После ракетного удара, в южном и восточном секторах Аль-Кабуна военные САА вступили с боевиками и их союзниками из коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков «Джебхат ан-Нусры») в ожесточенные столкновения, которые продолжаются до сих пор. Отмечается, что бои в Аль-Кабуне стали самыми интенсивными в провинции Дамаск за последние 10 дней.

САА вытесняет ИГИЛ* из центральной Сирии

В середине 2014 года «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) вело себя так, будто после захвата Пальмиры боевики перекинут всю свою мощь на административные центры провинций Хомс, Хама и несколько городов восточной местности Аль-Саламия. Однако с появлением ВКС РФ в конце сентября 2015 года ИГИЛ не добилось больших успехов в центральной Сирии, несмотря на запуск нескольких крупномасштабных наступательных операций в течение последних двух лет, пишет ливанское информагентство Al-Masdar. Правительственным силам удалось вернуть большую часть территорий вокруг Пальмиры, включая обширную часть стратегически важных газовых месторождений, которые оказались под контролем террористов еще в 2014 году. На данный момент существование боевиков в провинции Ракка также находится под угрозой. Кроме того, большая часть сирийской границы с Иорданией находится под контролем оппозиции — Сирийской свободной армии (ССА). Издание отмечает, что ИГИЛ настолько истощено, что командование вынуждено сдавать значительную часть захваченных земель.

Кроме того, Верховное командование Сирийской армии использует слабость ИГ и ведет активное наступление, возвращая утраченные территории сирийской земли, например, горы Аль-Шаер, где находится одно из крупнейших газовых месторождений в стране. Этот регион в северо-восточной части Хомса — ворота в город Аль-Саламия и важнейшая часть маршрута поставок ИГИЛ - Ракка. Если армия Башара Асада хочет в ближайшее время нанести удар по Ракке, военным предстоит вернуть многие стратегически важные высоты к югу от провинции и отрезать основной маршрут поставок ИГ от Аль-Сухны.

* Организация запрещена на территории РФ.