ИГИЛ отступает на севере Мосула под давлением армии Ирака

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Мосул, 5 мая. Иракская армия намерена выйти к реке Тигр на севере города и отрезать боевиков от путей снабжения.

В наступление пошли силы 9-й танковой дивизии армии Ирака, сообщают военные источники. Их поддерживают подразделения полицейского спецназа. В первые же часы наступления войска взяли высокий темп и прорвали фронт боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Силовики уже прошли порядка полутора километров и сейчас стремятся выйти к реке Тигр, это позволит отрезать игиловцев от снабжения боеприпасами и подкреплением. Военная операция по освобождению от «Исламского государства»* западной части Мосула ведется с февраля текущего года при поддержке международной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.