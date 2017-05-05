Битва Наций-2017: с мечом и в латах — за честь российского флага

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На днях украинский нардеп Борислав Береза разместил в фейсбуке текст, начинающийся словами «Прошу внимания!!! Только что произошло событие, которое стало предметом для гордости!..»

Далее Береза поведал своим читателям о том, что впервые за 8 лет победителями международного чемпионата «Битва Наций» стала украинская сборная, разгромившая россиян: «Наши парни победили и везут домой долгожданную победу. Поздравляю их и всех причастных к этому событию!!!»

Объявление Березы ожидаемо аукнулось в украинских СМИ и интернет-ресурсах сенсационными заголовками: «Украинцы разгромили россиян в «Битве наций»!», «Наша сборная выиграла чемпионат по историческому средневековому бою!», а также язвительными комментариями в адрес «москалей» от тех, кто явно в руке ничего тяжелее бутылки не держал.

Так что же на самом деле произошло в далекой от России и Украины Каталонии?

Готовые бить и быть битыми

Барселона — как много в этом звуке!.. Самая знаменитая улица Европы Рамбла, в окружении стаек карманников бегущая по руслу речки с примечательным названием Дерьмянка (Cagallel). Оплывающие плавными изгибами постройки Гауди. Граф Гифре Лохматый, если верить одновременно и героическим сказаниям, и историческим хроникам, отличившийся при взятии Барселоны еще до своего рождения…

Не знаем точно, что там было у Гифре с Барселоной, но весной 2017 года столицу Каталонии пришлось штурмовать заново. Жестко, упрямо, в синяках и ссадинах, а иногда и в крови.

— Простите, что вы делаете?

— Разве не видно? — широкоплечий парень лет тридцати оторвался от надевания стеганки. — Ухожу от реальности... — Затем он машинально потрогал пластырь на переносице и добавил: — От серых будней в прекрасную сказку.

— Поставим вопрос иначе. Чем вы занимаетесь?

— Спортом, — отрезал боец, переходя к облачению в покрытые вмятинами латы.

Рядом с нашим собеседником поблескивал сталью на солнце увесистый спортинвентарь — меч и алебарда. Под старыми каменными сводами гуляло эхо близкого боя. Шли третьи сутки штурма Барселоны. Точнее — ее призовых высот. День обещал быть долгим…

Началась эта история в 80-90 годы минувшего столетия, когда на территории нашей Родины появилось такое хобби, как историческая реконструкция Средневековья. Оно оказалось крайне разноплановым явлением, беспощадно затягивающим в ряды своих поклонников кого угодно. От юнцов, начитавшихся Скотта и Толкина, до менее «фэнтезийных» личностей, уверенно отличающих бацинет от топфхельма и желающих почувствовать на своих плечах вес настоящих доспехов, а не «эльфийского» плаща из тюля. А главное — готовых бить и быть битыми.

Как и положено любому уважающему себя околосредневековому социуму, реконструкция немедленно впала в раздробленность. Реконструкторы мигом «разбежались» по множеству отдельных клубов. Кто-то подался в living history, педантично воспроизводя быт викингов, восточных славян, хазар и т.д. Другие же искусству пошива камиз и плетению корзин предпочитали «боевки», куртуазно именуемые бугуртами.

Подобные турниры, с учетом стихийно возникшего соперничества между клубами реконструкторов, стали приобретать все больший размах. Число тех, для кого спортивная составляющая реконструкторского движения оказалась наиболее привлекательной, постоянно множилось. Например, в Выборгском замке начали сходиться «стенка на стенку» отряды любителей средневековой «боевки» по 250 человек в каждом!..

Так или иначе, но к концу первого десятилетия XXI века именно на постсоветском пространстве родилась и окончательно оформилась идея об организации международного чемпионата по историческому средневековому бою (ИСБ).

Лучшие из лучших

Для выработки единых международных правил проведения подобного мероприятия в 2009 году в Харькове был проведен специальный саммит. В числе прочих полезных свершений, он позволил преодолеть межклубную «феодальную раздробленность».

На международном чемпионате по ИСБ, получившем название «Битва Наций», должны были выступать уже не отдельные клубы, а национальные сборные. Основой же «Битвы Наций» стала концепция fight & travel, согласно которой чемпионаты должны были проводиться не в одной, а в разных странах. Это не только давало возможность участникам «Битвы Наций» в буквальном смысле слова увидеть мир, да и себя показать, но и активно способствовало популяризации ИСБ.

Впрочем, на этом организаторы «Битвы Наций» не остановились. Специально для развития ИСБ как мирового спорта и культурного движения они создали Международную ассоциацию исторического средневекового боя (HMBIA) — некоммерческую спортивную организацию, штаб-квартира которой открылась в Лихтенштейне.

Первая «Битва Наций» прошла весной 2010 года в Хотинской крепости на Украине. «Первопроходцами» премьеры международного чемпионата по ИСБ стали национальные сборные России, Украины, Белоруссии и Польши.

Именно тогда, в Хотине, соперники и зрители впервые увидели русских бойцов в белых коттах, украшенных изображением двуглавого орла и полосами цветов гербового флага Российской империи. И именно с Хотина-2010 началось победное шествие национальной сборной России по ристалищам «Битвы Наций».

«Белые котты» побеждали любых противников. Они были лучшими из лучших. Периодически осекаясь в каких-то раундах, русские неизменно уделывали всех в общем медальном зачете. Причем с фантастическим отрывом.

Шло время. «Битва Наций» из Хотина откочевала в Варшаву, затем — во французский городок Эг-Морте. Побывала в хорватском Трогире, Праге и поехала дальше. К первой четверке сборных присоединились команды из Германии, Италии, Квебека, Австрии, Израиля, США, Дании, Балтии, Франции, Чехии, Словакии, Австралии, Бельгии, Новой Зеландии, Аргентины, Японии, Люксембурга, Великобритании, Испании, Чили, Нидерландов, Финляндии…

Наконец, весной 2017 года «Битва Наций» направилась в Барселону. На восьмой международный чемпионат по историческому средневековому бою прибыли сборные из 32 стран мира. Больше всего бойцов — 57 — привезли американцы. Меньше всех — три человека — чилийцы.

Сборная США явилась в Барселону очень мотивированной. Один из организаторов «Битвы Наций» прокомментировал это следующим образом: «В прошлом году американцы проиграли все, что можно. Потом собрали «булки», весь год качались… Российская сборная встречалась с американцами в Чикаго и победу добыла с трудом. Прогресс у звездно-полосатой сборной налицо. Она очень сильный соперник в поединках «5 на 5». Так что мы ждем от американцев на восьмом чемпионате подвигов».

К этому, дабы читателям был понятен внутренний «табель о рангах» «Битвы Наций», стоит добавить следующее.

Сборная России — безусловный фаворит состязаний по ИСБ. Второе место обычно отдается сборной Украины. Все же прочие сборные могут пока лишь мечтать когда-нибудь по уровню подготовки и умения дотянуться до двух топов. Таким образом, фраза о том, что русские бойцы кого-то победили «с трудом», является для соперников национальной сборной России очень весомой наградой.

Но вернемся в весеннюю Барселону.

Кровь и песок

Примечательно, что местом проведения новой «Битвы Наций» в столице Каталонии оказалась знаменитая арена Plaza de Toros Monumental. Открытая еще в 1914-м, но после введенного в 2011-м в Каталонии запрета на корриду переставшая принимать быков и тореадоров арена до сих пор продолжает будоражить сознание посетителей видениями в духе «кровь и песок».

Словом, появление в гигантском старом амфитеатре витязей и воительниц (да, и воительниц!), облаченных в сверкающие доспехи, смотрелось достаточно органично. Ну, а тот факт, что, по слухам, за время функционирования арены на ней полегло 33 тореадора, придавало мероприятию особую символичность.

Пожалуй, пора пояснить, что же представляет собой на текущий момент «Битва Наций» — крупнейшее международное соревнования по ИСБ.

Это вовсе не беспорядочная бойня, как почему-то кажется некоторым после знакомства с роликами на YouTube. Это вполне регламентированные спортивные состязания. Присутствуют отборочные турниры. Имеется международный судейский корпус в лице маршалов.

Судьи тщательно оценивают соблюдение всех правил исторической реконструкции: аутентичность доспехов, комплектация вооружения, достоверность обмундирования и его изготовление по старинным технологиям. Участники чемпионата используют стандартизированные стальные доспехи (вес — до 30 кг) и не заточенные макеты средневекового оружия.

Сами соревнования проводятся в нескольких номинациях: например, бои «1 на 1» на мечах и древковом оружии, массовые бои «5 на 5» и «21 на 21» — бугурты. В массовых боях участник, коснувшийся «третьей точкой» (колено, спина, щит) земли или оказавшийся за ограждением ристалища, считается проигравшим. В одиночных номинациях счет ведется по очкам.

Сражаются участники международного чемпионата по ИСБ в полную силу. От ударов ломаются клинки мечей и древки алебард, щербятся забрала шлемов и проминаются доспехи. При этом ИСБ — отнюдь не запредельно травмоопасный вид спорта. Бойцов спасают хорошая физическая подготовка, без которой на ристалище вообще лучше не выходить, и качественная защита, чье соответствие стандартам соревнований обязательно проверяют судьи.

Несмотря на это, а также на то, что по статистике ИСБ менее травмоопасен, чем любой другой вид контактных единоборств, дежурящий неподалеку от ристалища «амбуланс» всегда наготове…

Почему люди вообще приходят в ИСБ? Приходят совершенно добровольно, прекрасно осознавая все поджидающие их впереди синяки и шишки?

Процитируем одного из российских участников движения:

«Потому что это дикий адреналин. Ты полностью реализуешь мечту своего детства. Старшие черпали ее из приключенческих книг и фильмов про рыцарей. Те, что помладше, — из компьютерных игр. Всегда же было это детско-дворовое фехтование на палках, когда ты представлял себя дружинником, богатырем, рыцарем, казаком-разбойником, защитником угнетенных, да и вообще кем угодно!.. Главное же — победителем. И вот у тебя после достижения 18 лет появляется шанс сыграть в это все по-взрослому. Выдержать первый бой и не уйти после него, став частью общего боевого братства, — это бесценно. Взять и делом доказать на ристалище, что ты самый крутой, — вообще неописуемо. Это затягивает и не отпускает. И это сейчас реально спорт высоких достижений».

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Участию в соревнованиях по ИСБ всегда предшествует длительная и разнообразная подготовка бойцов. Кроме посещения стандартной «качалки», она, как правило, подразумевает регулярные занятия по кроссфиту, отработку ударной и бойцовской техник, индивидуальные и групповые тренировки. Особое внимание уделяется боевому слаживанию бойцов и овладению ими тактикой боя. Оказавшись в массовой схватке вне строя, ты никто, в строю же ты — крепость!..

Кому-то все это может показаться несерьезной игрой взрослых людей на фоне наших серьезных будней. Но что, в таком случае, представляют собой другие виды спорта? То же самое. Так почему же участники международных соревнований, допустим, по футболу должны вызывать больше уважения, чем участники международных соревнований по ИСБ? Ведь и в первом случае, и во втором на кон ставится имидж государства, которое представляют спортсмены. При этом бойцам по ИСБ приходится в прямом, а не в переносном смысле драться за честь родного флага.

Про «железное очко» и не только

Возжелавших посетить «Битву Наций-2017» первыми встречали средневековые музыканты. Гости чемпионата проходили мимо бдительных секьюрити и оказывались внутри крайне антуражных галерей Plaza de Toros Monumental, где окунались в суету сует средневековой ярмарки.

На специально выделенной площадке мутузила друг друга мягкими мечами молодежь, рядом можно было прицениться к шлемам, клинкам, мехам и украшениям. Тут и там с сопутствующим латным лязгом фланировали бойцы. Много любопытства вызывали новички «Битвы Наций» — ребята из Бразилии, Турции и Китая.

Все началось 29 апреля в 9:30 по местному времени, когда сошлись первые поединщики на мечах. С этого момента и до глубокого вечера 1 мая сталь о сталь звенела на арене почти постоянно: единственными часами тишины были ночные. Все же остальное время металлический звук непрерывно вибрировал в воздухе, как над ареной, так и в галереях здания, где кузнецы помогали бойцам после схваток «реанимировать» рыцарский инвентарь.

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Пересказать все, что происходило за три дня восьмой «Битвы Наций», просто невозможно — как и передать тот накал страстей, что бушевал на Plaza de Toros Monumental и зрительских трибунах. Ну правда, как можно убедительно описать оглушающий грохот десятка сталкивающихся щитов? Или росчерк траектории алебарды, обрушивающейся на шлем? Или надсадный хрип последнего оставшегося из своей команды на ногах бойца, увешанного парой противников и содрогающегося под ударами со всех сторон, но не сдающегося?

Нет, действительно, как можно одними лишь словами передать зрелище противостояния боевого капитана сборной России Дмитрия Кунченко семерым украинским бойцам? Противостояния, после которого часть лат Дмитрия выглядела так, словно по ним на танках катались?

Мы можем написать: «Это был подвиг», — но вы же не поверите, верно?..

Поэтому упомянем самое главное.

Вечером 1 мая сборная Украины в двух раундах из трех в номинации «21 на 21» с тем самым вышеописанным «трудом» смогла впервые за 8 лет одержать победу над «белыми коттами». Что и стало поводом для сообщения Борислава Березы, с которого мы начали сей текст.

Еще раз повторим — Украина в первый раз за историю «Битвы Наций» сумела завоевать золото в номинации, кулуарно именуемой бойцами ИСБ «железное очко». С чем мы спортсменов украинской команды и поздравляем — они действительно старались.

Россия за «железное очко» получила серебро и повод задуматься о том, сколь тяжела бывает ноша общепризнанного чемпионства, когда от тебя ожидают гарантированной победы только потому, что ты — в белой котте. Впрочем, ничуть не сомневаемся, что национальная сборная России сделает необходимые выводы из утраты золотой медали в номинации «21 на 21» и постарается при первой же возможности эту награду вернуть в свою копилку.

Теперь менее главное — в решающем раунде борьбы за «железное очко» у украинцев оказалось почему-то на одного бойца больше, чем было положено по правилам. Это ни в коем случае не отнимает золотую медаль у спортсменов в желто-голубых коттах, но вызывает обоснованные вопросы к компетенции некоторых членов международного судейского корпуса.

Чуть менее главное. Сборная Украины увезла с собой из Барселоны 2 золотых медали, 1 серебряную и 3 бронзовых. С чем, опять же, мы Украину поздравляем. Особенно на фоне поляков, которым достались за труды тяжкие всего 3 серебряные медали.

Ну и совсем уж малозначимое. Национальная сборная России завоевала на восьмой «Битве Наций» 11 золотых медалей, 5 серебряных и 2 бронзовые. То есть в общем медальном зачете наша сборная по-прежнему раскатала всех с фантастическим отрывом. Особенно потрясающе выглядели результаты соревнований в номинации «5 на 5» среди мужчин, где все три места заняли бойцы из России. Но в украинских СМИ вы, скорее всего, об этом не прочитаете.

Впрочем, смешивать политику и спорт — занятие неблагодарное. Посему просто поблагодарим всех без исключения организаторов и участников «Битвы Наций-2017». Ребята, вы старались как черти! И да, это было круто! Желаем вам дальнейших успехов на ниве спорта высоких достижений.

За целую страну

Под занавес дадим слово тем, чьими стараниями состоялась барселонская «Битва Наций».

Рассказывает Игорь Демидов, менеджер национальной сборной России и один из «отцов-основателей» международного чемпионата по ИСБ:

«С чего все началось? Если опустить множество томов предыстории, то, наверное, с того момента, когда мы познакомились с концепцией fight & travel. Саркастически это можно описать так. Ты катаешься по странам, смотришь людей, бьешь их и получаешь от всего этого удовольствие.

Достаточно быстро после того, как мы приняли данную концепцию и получили ряд наград на международных бугуртных фестивалях, мы осознали, что это действительно интересно. После чего я и еще пара моих коллег решили сделать какой-нибудь международный фестиваль, имеющий не клубную, а национальную окраску.

Никому из нас троих тогда и в голову не приходило, что это выльется в целое международное спортивное движение. Надо понимать, что до этого между многими отечественными клубами исторической реконструкции процветали лютые… ммм… противоречия, так это назовем.

Так вот, первое, что мы сделали, это взяли и пригласили в формируемую нами национальную сборную наших оппонентов. Почему? Потому что мы понимали, что они сильные. И в сборной России, которая должна была побеждать всех, без этих ребят было не обойтись.

После чего устроили самую первую и самую простенькую, с нашей сегодняшней точки зрения, «Битву Наций». В ней участвовали всего четыре сборных, но после того чемпионата мы получили массу восторженных отзывов.

Мало того, былые противоречия между бойцами разных клубов заметно поутихли. Бойцы же теперь бились, грубо говоря, не за свой клуб-феод, а за целую страну. Это совсем другой уровень, другие эмоции и другая ответственность. Какие счеты могут быть с тем, кто вчера в бою за честь твоей страны закрыл собой тебя же от удара?..

Мы поняли, что, вау, это работает!»

Батист Лакруа, сборная Франции, клуб «Becuts de Gascogne»:

«Мне 21 год. Я не люблю, когда меня называют реконструктором, ведь я теперь боец! Пришел в ИСБ 6 лет назад. Впервые увидел этот спорт, когда занимался реконструкцией, и сразу понял, что это занятие как раз для меня. Купил доспехи, оружие и начал заниматься.

Очень помогло, что я не был в спорте полным «нулем». До ИСБ у меня за плечами уже были успехи в тайском боксе и борьбе. Мой любимый вид поединка — со щитом и фальшионом.

Сюда, в Барселону, я прибыл почти прямиком из Каркассона, где две недели назад проводился большой турнир с участием французской, испанской, российской и американской команд. Там было круто!

В «Битве Наций» я участвую уже третий раз».

Сергей Уколов, сборная России, клуб «Bayard»:

«Мне 34 года. Первый турнир, в котором я принял участие, состоялся 7 января 2001 года. Увлечение ИСБ началось с московской школы, где мне сказали, что, мол, есть такие толкинисты, которые по четвергам собираются в Нескучном саду. Я пошел туда, и мне понравилось.

Затем был располагавшийся недалеко от нас клуб исторического фехтования «Паладин». Потом мы создали свой клуб… В общем, у меня получается примерно 20 лет непрерывного «творческого» стажа, за время которого я много раз выигрывал «Меч России» и разные международные турниры.

Но с появлением «Битвы Наций» все эти регалии стали уже не очень важны. На «Битве Наций» я брал первые места пять раз из семи, и дважды брал второе место.

Любимое оружие — щит-меч. На тренировки трачу 5–6 дней в неделю. Надеюсь, что приму участие в девятой и, конечно, в юбилейной десятой «Битве Наций».