Турция должна обеспечить выполнение оппозицией Сирии соглашения о зонах деэскалации — МИД РФ

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Москва, 5 мая. Российские власти надеются, что Турция проследит за исполнением соглашения о зонах деэскалации со стороны сирийской оппозиции, поскольку Анкара является одним из гарантов перемирия в САР. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Наши турецкие партнеры — гаранты перемирия, и они должны эффективно работать, чтобы обеспечить со стороны сирийской оппозиции уважение и соблюдение тех договоренностей, которые закреплены в меморандуме», — отметил он.

Накануне Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, на территории которых будут запрещены полеты военной авиации, а также использование любого вида вооружения.