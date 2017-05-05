В Госдуме объяснили, чем обернется для США вторжение в российские воды

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Москва, 5 мая. Идея о контроле США российских портов подверглась резкой критике со стороны Госдумы РФ. Такие планы полностью противоречат политике международной безопасности. Подобные недружественные шаги могут обернуться симметричным ответом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«С какой стати Америка на себя возложила обязанности, кто ее наделил такими полномочиями по контролю морских портов нашей страны? Ни один американский корабль в наши воды не войдет. Наши вооруженные силы и наш флот обладают всеми средствами дерзнувшего войти в наши территориальные воды сурово наказать», — цитирует депутата РИА Новости.

Законопроект, допускающий возможность взятия под контроль США порты Находки, Владивостока и Ванино, приняла накануне палата представителей конгресса США. Авторы документа объясняют такие меры выполнением санкций, введенных против КНДР.