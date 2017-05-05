Роскомнадзор заблокировал крупнейший китайский мессенджер WeChat

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Москва, 5 мая. Роскомнадзор заблокировал сайт мессенджера WeChat, популярный китайский мессенджер не предоставил данные, нужные для внесения в реестр, заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Мессенджер не предоставил контактные сведения для (российского — прим. ред.) реестра организаторов распространения информации», — сказал представитель Роскомнадзора, передает РИА Новости.

Во вторник ведомство по аналогичной причине внесло в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line и аудиовизуальный чат Vchat.

Роскомнадзор 17 ноября на судебного решения внес соцсеть LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Данная мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.