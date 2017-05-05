Эксперт назвал условие победы Лен Пен на выборах президента Франции

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Париж, 5 мая. Марин Ле Пен может одержать победу во втором туре выборов президента Франции при низкой явке избирателей. Такое предположение высказал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов

«В этом случае вероятность победы Ле Пен повышаются — ее электорат сплочен и точно придет на выборы. А у Макрона своего электората, по сути, и нет — за него голосуют как за компромиссную фигуру. И эти люди могут остаться дома в день голосования, решив, что исход выборов уже предрешен», — объяснил эксперт в интервью RT.

При этом Осипов призвал не проводить параллели между выборами во Франции и президентской гонкой в США, где за Дональдом Трампом стояла самая могущественная партия страны. При этом против Ле Пен объединились как правые, так и левые.

Ранее сообщалось, что примерно четверть граждан Пятой республики, имеющих право голоса, не хотят голосовать ни за Ле Пен, ни за Эммануэля Макрона.