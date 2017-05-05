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Американские военные покинут Ирак после победы над ИГ

Американские военные покинут Ирак после победы над ИГ

14:09  5 Мая 2017
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Американские военные покинут Ирак после победы над ИГ

Багдад, 5 мая. Американские боевые соединения не останутся в Ираке после завершения операции против террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ, запрещена в РФ). Такое заявление сделал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, передает Associated Press. 

Ранее агентство распространило информацию о том, что премьер Ирака и администрация президента США Дональда Трампа якобы ведут переговоры о сохранении американского контингента в Ираке по завершении операции против ИГ. Предполагалось, что военные США останутся в Ираке. 

Аль-Абади заявил, что боевые подразделения США покинут Ирак как только будет завершена операция против ИГ. При этом часть американских военных останется в стране в качестве советников, которые будут помогать иракской армии поддерживать боеготовность. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #ирак
Владимир Багров
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