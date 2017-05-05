Дамаск: САА возобновила наступление на позиции «Ан-Нусры» в районе Аль-Кабун

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Дамаск, 5 мая. Правительственные войска подвергли террористов ракетно-артиллерийскому обстрелу на окраине столицы Сирии.

42-я бригада 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии обстреляла позиции боевиков ракетами класса «земля-земля», также огонь открыла ствольная артиллерия. После огневой подготовки войска начали массированное наступление, сообщается, что бой продолжается до сих пор.

Военные источники отмечают, что сирийская армия находится всего в 400 метрах от точки, прохождение которой разделит надвое котел с находящимися в нем боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Разбив анклав террористов, правительственные войска заставят джихадистов окончательно сдать свои позиции в Аль-Кабуне.