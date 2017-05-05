Белоруссия рассказала о прогрессе в поиске замены для российской нефти
Минск, 5 мая. Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» продолжает поиски альтернативных России поставщиков нефти. Об этом сообщил председатель концерна Игорь Ляшенко в интервью белорусской газете «Республика».
Ляшенко пояснил, что о поставках нефти из других регионов Белоруссию заставили задуматься недавние разногласия с Россией относительно объемов поставок нефти.
«Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты», — рассказал Ляшенко.
Глава белорусского концерна заверил, что делается это не в пику России, а для обеспечения устойчивости отрасли.
«Диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли», — подчеркнул Ляшенко.
Называть потенциальных партнеров Ляшенко не стал.
«Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются», — сообщил он.