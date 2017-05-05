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Экономика
Белоруссия рассказала о прогрессе в поиске замены для российской нефти

Белоруссия рассказала о прогрессе в поиске замены для российской нефти

13:39  5 Мая 2017
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Белоруссия рассказала о прогрессе в поиске замены для российской нефти

Минск, 5 мая. Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» продолжает поиски альтернативных России поставщиков нефти. Об этом сообщил председатель концерна Игорь Ляшенко в интервью белорусской газете «Республика». 

Ляшенко пояснил, что о поставках нефти из других регионов Белоруссию заставили задуматься недавние разногласия с Россией относительно объемов поставок нефти. 

«Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты», — рассказал Ляшенко. 

Глава белорусского концерна заверил, что делается это не в пику России, а для обеспечения устойчивости отрасли. 

«Диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли», — подчеркнул Ляшенко. 

Называть потенциальных партнеров Ляшенко не стал.

«Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются», — сообщил он.  

#белоруссия #белнефтехим
Владимир Багров
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