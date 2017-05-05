Белоруссия рассказала о прогрессе в поиске замены для российской нефти

В закладки

Скопировать

Минск, 5 мая. Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» продолжает поиски альтернативных России поставщиков нефти. Об этом сообщил председатель концерна Игорь Ляшенко в интервью белорусской газете «Республика».

Ляшенко пояснил, что о поставках нефти из других регионов Белоруссию заставили задуматься недавние разногласия с Россией относительно объемов поставок нефти.

«Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты», — рассказал Ляшенко.

Глава белорусского концерна заверил, что делается это не в пику России, а для обеспечения устойчивости отрасли.

«Диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли», — подчеркнул Ляшенко.

Называть потенциальных партнеров Ляшенко не стал.