Задержанные в Ливии двое российских моряков с сухогруза «Мерле» вернулись на родину

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Капитан сухогруза «Мерле» Алексей Балушкин и старпом Николай Тимофеев вернулись в Россию. Два месяца назад судно было задержано в прибрежных водах Ливии. Под конвоем береговой охраны оно было доставлено в порт Триполи. Среди экипажа «Мерле» находились семеро граждан РФ. Пятеро из них были освобождены 25 апреля, еще двоих отпустили 4 мая. В ливийской тюрьме они провели два месяца. По сообщению МИД РФ, задержание судна связано с обвинением в нарушении законодательства и попытке вывоза металлолома.

«Мы знали, что Россия своих не бросает», — сказал капитан.

По прибытии на родину моряки посетили министерство иностранных дел РФ и поблагодарили дипломатов за оказанную помощь в освобождении.