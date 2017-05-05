Надо американцев спросить: МИД РФ о допуске США к мониторингу зон деэскалации в Сирии

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Москва, 5 мая. Возможность участия американских наблюдателей в зонах деэскалации на территории Сирии будет обсуждаться военными и экспертами. Об этом сегодня сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Эти вопросы будут обсуждать наши военные и, естественно, эксперты. Конечно, некоторые вопросы требуют уточнения», — сказал он.

Дипломат также посоветовал «американцев спросить», хотят ли они направить наблюдателей в зоны деэскалации, а также поинтересоваться мнением других вовлеченных сил.

Напомним, очередной раунд переговоров в Астане закончился принятием меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. С 6 мая в зонах деэскалации вводится запрет на любую военную активность и полеты авиации.