СК РФ заинтересовался пошлым тату на груди школьницы из Красноярска

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Красноярск, 5 мая. Следователи Красноярска начали доследственную проверку по факту публикации фотографий полуголой школьницы с пошлым тату на груди. Снимки были обнародованы в соцсетях.

На фото можно видеть молодых людей, якобы набивающих татуировку девочке. Из подписей к снимкам следует , что девочке 13 лет, а на груди ей набивают изображение мужского полового органа.

«На прикрепленных фото видно лица всех участников вечеринки. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярском у краю организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили ФАН представители ведомства.