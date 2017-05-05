Сирия вернет контроль над своим небом: как зоны деэскалации приструнят США

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Над зонами деэскалации, которые появятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР), будет запрещена работа боевой авиации, в том числе воздушных сил международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Об этом заявил специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о ситуации вокруг Сирии и так называемых зонах деэскалации.

Как сообщил Лаврентьев, работа авиации в этих зонах не предусматривается вообще — ни без уведомления, ни с уведомлением. Этот вопрос полностью закрыт. Он отметил, что единственные места, где может работать боевая авиация, — районы сосредоточения боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Лаврентьев подчеркнул, что Россия, являясь страной-гарантом, будет тщательно отслеживать все действия в этом направлении.

Как ранее писала «Lenta.ru», представители Турции, России и Ирана по итогам переговорного процесса по урегулированию сирийского конфликта подписали в Астане меморандум о создании на территории САР четырех зон деэскалации. Они будут организованы в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге Сирии.

Политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что, разумеется, сама идея создания ткаих зон — это вызов для США. Направлена она в первую очередь на предотвращение повтора инцидентов, в ходе которых американская авиация «случайно» попадает не туда, как это весьма часто бывает в последнее время.

«Да и вообще идея направлена на ликвидацию той ситуации, в которой американцы чувствуют себя в сирийском небе полными хозяевами, причем абсолютно безнаказанными, несмотря на то, что их туда вообще не звали. Американцы уже, кстати, заявили об «осторожном» отношении к этой идее. Пока они, правда, не знают, к чему именно придраться, чтобы не присоединяться к проекту. Пока это «детские отмазки» в духе: нам не нравится участие Ирана. Думаю, они еще просто не успели определиться, как вести себя в данном случае. Конечно, позиция нынешней американской администрации по Сирии до сих пор туманна и не очень понятна самому Трампу. Очень показателен момент, когда конгрессмен обращается к президенту с просьбой пояснить стратегию страны в Сирии. Судя по всему, ее не очень понимают не только в конгрессе, но и сам президент. И удары по «Шайрату» свидетельствуют о том, что Трамп реально не понимает, что там происходит и что ему там делать. То они не против Асада, то урегулирование невозможно при Асаде. Ничего не понятно», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам военного эксперта, подобная непоследовательность не красит одну из сильнейших мировых держав и не провоцирует доверия к ней и к ее действиям. В этих условиях единственной константой для Вашингтона может быть сам факт присутствия США в Сирии, который как раз оспаривает меморандум, принятый Россией, Турцией и Ираном.

«США, даже не очень понимая, что они хотят от Сирии, абсолютно точно не хотят оттуда уходить ни с чем. Другой вопрос в том, что в США есть силы, которые как раз хорошо понимают, что именно они хотят добиться в Сирии. Эти силы готовы пойти на все для достижения своих интересов, если не получится убедить президента, они могут и провокацию организовать, о чем, кстати, сегодня открыто предупреждают российские военные. Кроме того, эти силы могут действовать и вовсе без оглядки на Трампа. Так что ждать, что США согласятся на предложенный Россией проект, во всяком случае, в нынешнем виде, по крайне мере, наивно. Думаю, до того времени, когда проект начнет обсуждаться уже по существу, случиться может быть что угодно. Либо США выведут оппозицию из переговорного процесса, либо у самого Вашингтона появится к чему придраться (от неприемлемости участи Тегерана до включения любимой «шарманки» про «Асад должен уйти»). Кроме того, может произойти нечто такое, что вновь заставит стороны-участницы заявить о своих непримиримых и диаметрально противоположных позициях, и обнаружит, что все наше единство в борьбе с международным терроризмом — просто слова», — резюмировал Дмитрий Родионов.

* Организация запрещена на территории РФ.