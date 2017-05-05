Добьем: Лавров предрек ИГИЛ падение на Ближнем Востоке и в Африке

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Владивосток, 5 мая. Террористическая организация «Исламское государство»* будет разгромлена на Ближнем Востоке и в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К сожалению, ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН) не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем», — заверил российский министр, передает телерадиокомпания «Мир».

Ранее, 4 мая, глава внешнеполитического ведомства России рассказал о надеждах в Москве, что женевские переговоры по урегулированию конфликта в Сирии возобновятся в мае.

* Организация запрещена на территории РФ.