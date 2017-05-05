ВКС РФ получат 140 «Аллигаторов» до 2020 года

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Москва, 5 мая. Авиакомпания «Прогресс» готовит очередную партию ударных вертолетов Ка-52 для ВКС РФ.

На данный момент разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 стоят на вооружении только ВКС РФ, отмечается, что боевые машины хорошо показали себя во время военного конфликта в Сирийской арабской республике. В ближайшее время начнутся поставки «Аллигаторов» за рубеж, сообщают в холдинге.

В соответствии с контрактом, подписанным «Оборонпромом» и холдингом «Вертолеты России», Воздушно-космические силы РФ до 2020 года получат 140 «Аллигаторов». Машина предназначена для уничтожения бронетехники противника, живой силы и воздушных целей. Модификация Ка-52 может быть использована как палубный вертолет. Особенности несущих винтов позволяют базировать «Аллигаторов» на вертолетоносцах «Мистраль».