Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
ВКС РФ получат 140 «Аллигаторов» до 2020 года

ВКС РФ получат 140 «Аллигаторов» до 2020 года

13:28  5 Мая 2017
172

ВКС РФ получат 140 «Аллигаторов» до 2020 года

Москва, 5 мая. Авиакомпания «Прогресс» готовит очередную партию ударных вертолетов Ка-52 для ВКС РФ.

На данный момент разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 стоят на вооружении только ВКС РФ, отмечается, что боевые машины хорошо показали себя во время военного конфликта в Сирийской арабской республике. В ближайшее время начнутся поставки «Аллигаторов» за рубеж, сообщают в холдинге.

ВКС РФ получат 140 «Аллигаторов» до 2020 года

В соответствии с контрактом, подписанным «Оборонпромом» и холдингом «Вертолеты России», Воздушно-космические силы РФ до 2020 года получат 140 «Аллигаторов». Машина предназначена для уничтожения бронетехники противника, живой силы и воздушных целей. Модификация Ка-52 может быть использована как палубный вертолет. Особенности несущих винтов позволяют базировать «Аллигаторов» на вертолетоносцах «Мистраль».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров