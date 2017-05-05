Deutsche Bank назвал цену свидания в Москве

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Москва, 5 мая. Deutsche Bank подсчитал стоимость свидания в различных городах мира. Результаты представили в пресс-службе организации.

При расчете стоимости свидания были использованы показатели цен на различные товары и услуги — поездки на такси, ужина или обеда на двоих, безалкогольных напитков, двух билетов в кино и пары бокалов пива.

Самым дорогим городом оказался Цюрих. Сводить вторую половинку на свидание там выйдет в круглую сумму — 196 долларов. Не только романтично, но и затратно встреча пройдет в Осло (167 долларов), Токио (163 доллара), Копенгагене (154 доллара) и Стокгольме (146 долларов).

Москва в этом рейтинге заняла 35 место. Свидание в столице России оценивается примерно в 77 долларов.

«Наш совет тем, кто в Цюрихе — или рано женитесь, или более внимательно отнеситесь к выбору партнеров для свиданий вслепую», — шутят представители Deutsche Bank.

Они добавили, что в таком же порядке следуют друг за другом и прейскуранты парикмахерских этих городов.

«Так что инвестиции в подготовку к свиданию там тоже серьезные», — предупредили эксперты.

Желающим сэкономить, специалисты советуют назначать свидания в Маниле (39 долларов), Джакарте (42 доллара) и Куала-Лумпуре (44 доллара).

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